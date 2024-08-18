58歲性感美魔女胡文英是29歲女星鄭靚歆的媽媽，一共生過3個小孩，就算如此，無論是外貌或是身材都維持的非常好。近日她搭上過去曾拍過AV《華根初上》的30歲網紅鄧佳華，透露兩人將合體拍攝鄧佳華第4部AV。就在外界以為只是開玩笑的情況下，17日兩人再度相聚拍片，胡文英現場「試騎」，進行體力大考驗，引發熱議。

日前胡文英在IG上曬出露細腰、美腿性感照，並語帶玄機表示，和鄧佳華拍攝的第四部片子，正如火如荼的計畫進行中，但細節目前不便多說。鄧佳華這邊則是連片名都想好了，取名為《華根上英》，他也透露：「成人片劇情會跟文英一起討論，大家敬請期待」。此外，兩人又一起拍短片宣傳，影片中，胡文英撒嬌地問：「佳華～真的想當我男朋友嗎？」鄧佳華回覆：「真的」，胡文英又問：「有這麼渴望嗎？」鄧佳華堅定表示：「我很需要妳」。

鄧佳華、胡文英新片疑似已經取好片名。（圖／翻攝自鄧佳華 IG）

胡文英接著告訴鄧佳華需要經過她的體力大考驗。隨後，鄧佳華單膝下跪，胡文英則整個人跨坐在對方肩膀上，胡文英警告：「你不要給我摔死了囉」，之後鄧佳華上半身微微扛起又放下，表情猙獰的做滿16下後。胡文英開心表示：「你通過我的考驗了在一起～」，鄧佳華也說：「我通過了，可以在一起了」，最後雙方擁抱在一起。網友則不客氣表示：「沒有站起來啊！」、「這體力…」、「佳華都快要斷氣了」。

胡文英粉絲因為女神恐將和鄧佳華拍片而相當崩潰。（圖／翻攝自胡文英 IG）

據悉，鄧佳華只大胡文英女兒鄭靚歆1歲。因此，這段相差28歲的「母子戀」到底會不會成，也讓外界十分關注。但也有不少胡文英粉絲難以接受，相當崩潰，甚至揚言要退追。這也讓胡文英無奈的發文表示：「Tell me why，所有的朋友與粉絲們，都要阻止我與鄧佳華拍片，大家都對我失望了，很多的粉絲，因為我要與他拍片，紛紛退我的追蹤，始料未及」。鄧佳華則跑去留言：「我會保護妳」。