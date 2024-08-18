到場民眾聚精會神聆聽名醫講解。（姚志平攝）

攝護腺肥大、攝護腺癌、夜尿、頻尿等泌尿疾病，由於關乎私密部位，不少患者難以啟齒，因而錯過最佳治療時間。長期關注醫療保健議題的旺旺中時媒體集團，17日特別在台大國際會議中心盛大舉行「預防醫學講座」，以「泌尿」為主題進行深度探討，《中國時報》副社長王儒哲致詞時表示，透過多方醫學專家傳遞預防勝於治療的正確觀念，就更能踏上通往幸福人生的道路。

人生下半場要活得精彩，關鍵在於擁有預防醫學的概念！這場「預防醫學 幸福『泌』碼」健康講座，邀請新光醫院泌尿科醫師林鉅棟、三重宏仁醫院泌尿科主任曲元正、百康診所謝勝任院長及顧家醫療泌尿科總院長顧芳瑜等專家到場，與民眾分享預防醫學的相關知識，掌握下半場的幸福「泌」碼。

健康講座由新光醫院泌尿科醫師林鉅棟首發上場，以「男性的隱形殺手－攝護腺癌」為主題，提到攝護腺癌的好發年齡在65歲以上，占罹病總人數的75％，且發病時幾乎無症狀，易使患者輕忽，致使攝護腺癌高居國人10大癌症第6位，須多注意飲食、日常生活習慣並定期檢查才能確實降低罹病風險。

曲元正主任則暢談「腎結石的最佳治療法」，他提到腎結石會因遺傳、飲食、反覆發炎及慢性疾病等狀況而找上門，因此最佳治療方法就是要多注意飲食，每天喝足2.5至3公升的水、多補充鈣質及蔬果攝取、多運動等方式，都能有效阻止腎結石的發生率，迎接健康人生。

謝勝任院長則以「攝護腺保養3大招」為題，講述約50％的50歲男性，會有攝護腺肥大的問題，因此年過50歲後，就必須好好正視攝護腺問題，而規律運動與營養攝取就是保養攝護腺的不二法門。

最後顧芳瑜總院長以「攝護腺肥大微創手術」為題，分享攝護腺肥大的流行手術趨勢，過去大部分醫師針對攝護腺肥大會採取藥物治療，而微創手術崛起，也帶動了另一種新的治療可能。包括「水蒸氣消融術」、「微創攝護腺拉開手術」及「綠光雷射」等微創手術等，都能有效降低併發症機率，還給民眾無後遺症的健康身體。

隨著時代進步，如今有效保養泌尿功能的方式比比皆是，因此擁有「預防勝於治療」的觀念最為重要，盡早接受治療、手術，就能夠更完整的恢復健康，切勿諱疾忌醫，以免錯過黃金就醫時間。