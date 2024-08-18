攝護腺癌是男性常見癌症，受飲食西化、科技進步影響，在1980年每10萬人僅100人被診出攝護腺癌，到了2015年，則暴增為每10萬人5000例。新光醫院泌尿科主治醫師林鉅棟表示，攝護腺癌好發於65歲以上長者，台灣平均確診為74歲，但這些人有4分之1在發現時都已轉移，由於切片檢查具有偽陰性，歐洲指引建議，只要高度懷疑罹癌，就應接受融合切片檢查，以利及早發現、及早介入治療。

林鉅棟指出，癌化是緩慢的進程，可能需要10年、20年或30年的時間。攝護腺癌雖較常發生在黑人、白人身上，但隨著生活習慣趨向西方，國內罹患攝護腺癌的人也越來越多。另外，感染性病、攝護腺發炎也都可能造成攝護腺癌，原因是身體發炎時，免疫細胞就會疲於奔命。

林鉅棟表示，攝護腺癌好發於65歲以上長者，台灣平均確診年齡為74歲。由於攝護腺癌多長在直腸正前方，早期並不會有症狀，晚期則會有血尿、四肢水腫、食慾差、體重減輕、骨頭疼痛等。多達4分之1的患者確診時都已轉移，及早診斷相當重要。

攝護腺癌的檢查工具包括抽血檢查、肛門指診、影像學檢查、攝護腺切片。林鉅棟說，攝護腺切片是確診的關鍵，但卻具有偽陰性，癌細胞若太小、長在死角，都會難以被發現。因此，歐洲的指引建議，只要高度懷疑罹癌，就應接受融合切片檢查，提升診斷率，以利及早發現、及早介入治療。

林鉅棟也提醒民眾，預防攝護腺癌上門，應改變飲食習慣，少吃高油脂的食物，多吃青花菜、番茄等含有抗氧化劑的蔬果，減少發炎反應。若有吸菸則應戒菸，也要維持健康體重。