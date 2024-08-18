「腎結石」痛起來要人命，不可輕忽！其主要造成原因包括：遺傳、季節、飲食、反覆感染發炎及特定慢性疾病等，若再加上水喝不足、不運動、愛喝酒及飲料等，極有可能腎結石找上門。不過，現今醫術發達，透過體外震波碎石、新式軟式輸尿管鏡等手術治療，加上日常體重、飲食控制及適度運動，即可有效預防。

根據泌尿科醫學會統計發現，國人每10人就有1人有腎結石，且男性比例高於女性2至3倍。三重宏仁醫院泌尿科主任曲元正表示，遺傳、季節、飲食、反覆感染發炎及特定慢性疾病，都是患有腎結石的常見因素。

曲元正指出，腎結石會引發疼痛，主要成因是阻塞、輸尿管痙攣及發炎感染所致，民眾若出現解尿疼痛、腰痛、血尿、發燒、噁心嘔吐等症狀，就要尋求專業泌尿科醫師的評估，找出最適合的治療方式，避免不可逆的後遺症。

目前處理腎結石的方式，除了讓石頭自行排出的保守治療之外，還有體外震波碎石、軟式輸尿管鏡碎石、經皮穿腎碎石等。曲元正表示，其中新一代軟式輸尿管鏡與其他兩者治療方式相比，碎石清除率更好、術中壓力更低，因此鼓勵民眾積極尋求醫師協助，若不及時處理，恐引發腎水腫、慢性腎衰竭等後遺症。

預防勝於治療，曲元正強調，平時飲食上的預防不可疏忽，例如每天要喝足2.5至3公升的水、每天補充1至1.2公克的鈣質、鈉攝取限制在4至5公克及多吃蔬菜水果等；其他注意事項則包括：維持正常BMI、適度運動、適度補充流失的水分、減少酒精攝取及減少碳酸飲料攝取，方能遠離腎結石，迎接健康人生。