攝護腺肥大好發於年長男性，顧家醫療泌尿科總院長顧芳瑜表示，目前在治療上，醫師通常會採藥物治療、微創手術兩大方法，而手術治療包括「微創水蒸氣消融術」、「微創攝護腺拉開手術」、「綠光雷射」等，病患可跟醫師多討論，尋求適當的治療方式。

攝護腺肥大好發於年長男性，主要因素包含年齡增長伴隨荷爾蒙的變化、基因遺傳、生活習慣、飲食習慣等影響；攝護腺肥大統稱下泌尿道症狀，常見於急尿、頻尿、夜尿、小便無力、小便中斷等。

顧芳瑜指出，在正常情況下，攝護腺是無阻塞且膀胱壓力低、尿液流速快，反之，攝護腺有阻塞，膀胱會代償性地更加用力，造成頻尿等相關症狀，因此，若出現疑似症狀要留意，若疏於治療，恐導致不可逆的膀胱損傷。

顧芳瑜表示，目前針對攝護腺肥大治療，醫師通常會採藥物治療、微創手術兩大方法。在藥物治療方面，甲型阻斷劑、抗男性賀爾蒙藥物皆可改善攝護腺肥大，不過，前者恐會造成逆行性射精後遺症，後者最嚴重恐導致不可逆的陽痿問題，而犀利士（cialis）可協助增加硬度、幫助排尿，但使用前還是要諮詢專業醫師。

「為了保護膀胱應該盡早治療攝護腺肥大，以微創手術取代藥物」。顧芳瑜指出，攝護腺微創手術「水蒸氣消融術」使用專用消融裝置對攝護腺注射加熱的無菌水蒸汽，以此改善下尿路症狀，與傳統電刀手術相比具有優勢，手術時間從過去的2個小時縮短至約30分鐘，且病患攝護腺體積能夠縮小20至40％，術後併發症發生的機率相比傳統手術也較低。

另外，「微創攝護腺拉開手術」藉由將攝護腺中阻塞尿道的部分組織「拉開」，進而恢復尿道通暢；而「綠光雷射」則透過高能量的綠光雷射來汽化多餘的攝護腺組織，兩者手術完後皆可當天回家。