經常夜尿、頻尿、解尿困難，甚至無法一次性緩解尿意，這恐是攝護腺拉警報！百康診所謝勝任院長表示，男性應於50歲後開始保養攝護腺，規律運動及飲食調整相當重要，並向聽眾分享3大攝護腺保養祕訣。

根據國民健康局統計資料顯示，約50％的50歲男性有攝護腺肥大的問題。謝勝任表示，預防勝於治療，男性應於50歲後開始保養攝護腺，規律運動是維持健康機能的不二法門，飲食調整也相當重要，日常可多吃富含鋅、抗氧化劑及高纖的蔬果，以降低攝護腺增生的速度，另富含異黃酮食物，如黃豆製品、豆腐、味噌等，也有助抑制男性荷爾蒙對攝護腺細胞的刺激。

此外，番茄裡含的茄紅素可以改善攝護腺肥大的症狀，且相較於生番茄，更建議烹煮過再食用。另蔓越莓萃取也可以改善攝護腺問題、南瓜籽油能夠緩解攝護腺發炎及蒲公英萃取則具有清熱解毒、涼血利尿作用，適當攝取能守護攝護腺健康。

謝勝任指出，平時可以補充保健食品，其中鋅、硒是男性保健的重要元素，若血液中缺乏鋅，可能造成攝護腺腫大問題，而硒酵母能有效保護攝護腺。不過，提醒民眾，在保健品的選擇上，不僅要選對有效成分，注意產品中的保健含量也十分重要，因為足量的補充才能維持健康狀態。

謝勝任提醒，民眾若出現泌尿道感染、攝護腺發炎、膀胱結石、尿道狹窄、尿道受傷、膀胱頸狹窄等問題，或身體有任何不適時，應盡速就醫尋求協助，由泌尿專科醫生做專業診斷，才能降低疾病的發生率。