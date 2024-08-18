中元普渡是重要的民俗節日。（本報資料照片）

又到了一年一度中元普渡，不少民眾此時都攜家帶眷到大賣場、超市選購各式各樣零嘴、飲料，還要準備豐盛的雞鴨魚肉祭拜，但是吃多容易發胖，每年更屢屢傳出吃祭拜供品吃到拉肚子，營養師建議，買東西前最好先看看食品標示，瞭解熱量再著手採購，若是熟的供品，建議避免直接放在太陽下曝曬，並盡速在2小時內食用完畢。

近年普渡不僅是超市、大賣場，購物網站上也推出各種「拜拜箱」。FiTLO營養師何埻安表示，國內兒童肥胖問題近年愈來愈嚴重，家長陪著聰明選購很重要。以零食來說，小孩一天點心的熱量應落在100～150卡，成人若要減重，則在200卡以內，建議如海苔、堅果、杏仁小魚乾、蒟蒻及米餅等，都是很好的選擇，熱量低且較不含複雜添加物。

若想要挑選餅乾類，建議避開油炸，例如非油炸的地瓜、洋芋片等點心，零食「SIZE」可以選小包裝，一次食用一份，較不會攝取過量。而一些點心包裝上以誇大字眼寫著：含有豐富鈣質、維生素A、維生素B、胡蘿蔔素等，但營養標示上卻隻字未提，也是要睜大眼選購。

只有熱量沒有營養的碳酸大瓶飲料，跟鈉含量高得嚇人的泡麵跟罐頭，也是搶手的商品，但兒童時期一旦養成重口味，長大之後就積習難改，所以買時記得要適可而止，可以無糖咖啡，無糖茶、氣泡水等取代。

另外，每年都傳出吃了祭拜的供品後拉肚子等腸胃症狀，其實和迷信無關。新光醫院營養師莊淳涵表示，祭拜時間多落在中午最熱的時刻，祭拜供品又多以裸露方式放在室外，當食物危險溫度範圍為攝氏4度～60度之間，加上長時間曝曬，最容易滋生細菌，祭拜完若沒有立刻食用，就容易出現食物中毒。

莊淳涵建議，祭拜前，生鮮類如雞鴨魚肉，應以保鮮膜包覆，防止灰塵、香灰跑到食物中讓細菌容易滋生。祭拜時，應選擇放置陰涼處，避免直接曝曬。祭拜後，應於2小時內食用完畢，若沒有要立刻食用，可先觀察有無異味、滲出黏液在收到冰箱，食用時應充分加熱。

她表示，蛋、肉、蛋、乳品若保存不當，容易出現沙門氏桿菌，海鮮類則會有腸炎弧菌；並提醒，食物要新鮮，食用後要加熱超過攝氏75～80度，保存溫度應低於攝氏4度，食用前要洗手，有傷口應包紮，避免金黃色葡萄球菌感染，最後則是生熟食分開，避免交叉污染。