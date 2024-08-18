農曆七月被認為是鬼魂出沒的時節，又稱「鬼月」。不少人一到鬼月就開始疑神疑鬼，擔心不吉利，不僅避免在此時出門旅遊、玩水、甚至連騎車都心驚驚，夜晚一到還覺得鬼影幢幢，覺得鬼在抓交替，精神科醫師直言，這些人其實多有焦慮症傾向，或通常具有較高的焦慮傾向，有部分則來自於重視傳統習俗的家庭。

門診中有前來求診的民眾表示，每到鬼月就覺得家中某些角落鬼影幢幢，常常夜晚無法成眠。精神科醫師楊聰指出，這就是「鬼月症候群」，每到鬼月這段時間，某些人會表現出更多的擔憂和恐懼，尤以容易受暗示、戲劇性格的人，發生「鬼月症候群」的機會更高，常會情緒不穩定，出現焦慮、憂鬱或憤怒，即使規勸不要迷信鬼神，仍會覺得毛毛的。

楊聰財表示，會發生鬼月症候群原因很多，根據一項2021年的研究指出，焦慮症患者在面對恐怖故事或靈異事件時，皮質醇水平會顯著升高，而遺傳學研究亦顯示，焦慮情緒也和遺傳有關。

另2022年也有心理研究發現，對於鬼月的恐懼主要來自於兒時的文化薰陶，包括從小受到鬼月故事影響的人，心理上對於鬼魂的存在更加相信，在鬼月期間表現更多的擔憂。另外，曾經有過靈異經歷或親身經歷過一些恐怖事件的人，也容易在鬼月期間重新體驗這些恐懼 。

楊聰財強調，鬼月與精神疾病完全無關，但就人的心理來說，農曆七月對於性格緊張、患有精神疾病患易到受外在暗示，而導致精神緊張，可能因而加重病情，提醒民眾一旦出現行為或是精神異常，應優先就醫檢查。