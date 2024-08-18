國際期刊《細胞報導》（Cell Reports）8月刊登一篇台灣、丹麥、奧地利跨國合作研究，發現小鼠在形成恐懼記憶時的腦內新機制，有助於未來減少恐懼的負面影響，並有望為創傷後壓力症候群（PTSD）提供新的治療方法。

第一作者、丹麥奧胡斯大學生物醫學系助理教授侯文賢指出，恐懼情緒能幫助人類記得危險，下次再面對類似的威脅時能更快反應，例如地震是台灣人共同的恐懼經驗，當手機響起地震防災警示，我們會想起恐怖的地震經驗，而恐懼情緒驅使我們做出防護及避難的行為。

過去文獻指出，大腦最外層的皮質下有一個區域，稱為中央杏仁核的神經細胞群，會調節恐懼情緒。陽明交通大學生命科學院院長連正章團隊研究進一步發現，恐懼經驗會長期增強中央外側杏仁核中，一小群負責抑制恐懼記憶的神經細胞活性。

研究團隊使用基因轉殖的小鼠，標記這些被不同恐懼經驗活化的神經細胞。經實驗發現，一旦抑制了特定神經細胞，實驗小鼠會在預期自己將被電擊後，靜止不動更久，也就是表現得更恐懼。連正章指出，這一小群位於小鼠腦內中央外側杏仁核的抑制性細胞，會調控記憶，它們的活化如同煞車，以避免小鼠過度反應。

但連正章提醒，雖然小鼠與人類的大腦結構相似，但是兩個物種的神經迴路及連結仍然有差異，仍待進一步研究創傷後壓力症候群患者的恐懼記憶與表現，是否由杏仁核中央區這群神經細胞調控。

連正章也指出，研究的限制是難以在人類身上使用基因編輯與化學遺傳學等先進技術，因此，若要發展調控特定神經細胞的方式來治療創傷後壓力症候群患者，仍然是未來臨床的一大挑戰。

成功大學藥理學科暨藥理學研究所講座教授簡伯武長期研究恐懼記憶消失與形成。他透過台灣科技媒體中心指出，這是第一次有研究完整提出證據，證明這種抑制性神經元的記憶，可以作為表達恐懼的「控制器」，提供一個未來研究如何治療創傷後壓力症候群的新策略。

簡伯武認為，目前創傷後壓力症候群的臨床心理療法，大都採用「暴露療法」，將患者暴露於恐懼的情境，但不會遭受危險，這種療法的原理還不清楚，而這篇研究結果可能有助推測暴露療法的機制。