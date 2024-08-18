畢業於北醫藥學系的吳宛容，學生時期曾跟隨醫療社團到泰北義診，見醫師用針灸幫助民眾治療疼痛，效果很好，甚至讓老婆婆能夠行走，就此埋下了投身中醫的種子。畢業後，她考取學士後中醫，目前於睿鳴堂擔任院長一職。

吳宛容專精治療兒科、睡眠障礙、過敏、耳鳴等，坦言自己非常喜歡小孩，對幼兒的疾病都會特別研究，希望滿足家長讓孩子長高、長壯的心願。另現代人睡眠問題多，不論哪個年齡層，都有人受失眠所苦，若能讓睡眠品質變好，身體的其他毛病，如腸胃問題、月經失調等，也都能跟著改進。

失眠是現代人常見問題，根據世界睡眠協會（WSS）《睡眠醫學期刊》指出，台灣失眠盛行率達17％，推估約有391萬的失眠人口。曾有一名媽媽帶著女兒到診間求助，少女目測年齡約介於高中到大學之間，長得漂亮，但話不多，對自我的要求相當高。求診前，已吃了好幾個月的安眠藥，即便提高了藥物的劑量，還是睡不著。

吳宛容為少女開立中藥，也給少女做針灸。兩周後，少女的精神明顯好轉，氣色變好、人也更活潑了一點，話也變多了，經過多次治療，少女的安眠藥逐漸減量，最終更脫離了對藥物的依賴。

「只要病人改善了，我就會很開心」。具藥學背景的吳宛容，每當有病人上門，總會瞭解病人在吃的西藥，並以中藥進行輔助。她提醒民眾，人的一生中高達3分之1的時間都在睡眠度過，睡眠是記憶整合的重要環節，而中醫治失眠的方式，就是讓陰陽達到平衡，當陰陽協調了，睡眠就會變得安穩。