菸害防制新法2023年上路，全面禁止電子煙，但衛福部國健署公布調查結果，全台國中、高中職學生電子煙使用率仍上升，推估近8萬名青少年有抽電子煙習慣。韓國研究則指出，使用電子煙，罹患氣喘機率至少高2倍，國健署提醒青少年暑假期間勿輕易嘗試，違法又傷身。

根據國健署2021年青少年吸菸行為調查結果，2021年國中生電子煙使用率升至3.9％、高中職學生升至8.8％，推估超過7.9萬名青少年使用電子煙，對健康已造成嚴重危機。

國健署菸害防制組組長羅素英說明，大部分電子煙含尼古丁，具成癮性，會影響青少年腦部發展，且電子煙含許多致癌化學物質，丁二酮等香料吸入肺部，會引發嚴重肺部疾病。此外，韓國研究分析逾3萬位名高中生，發現抽電子煙者罹患氣喘機率，比未使用者高2倍以上。

國健署表示，近年來菸商使用各式行銷、宣傳技巧，包括添加多變口味、設計酷炫造型，吸引年輕族群使用電子煙等新興菸品，忽略對健康的負面影響，也造成使用電子煙比例居高不下。

羅素英指出，針對違法電子煙及加熱菸，在實體店面、網路平台及邊境攔檢都持續進行稽查取締。去年3月22日至年底，實體與網路稽查超過27萬家、裁罰金額約4500萬元；今年統計至7月31日止，共稽查16萬425家、裁罰總計約1970萬元。

羅素英提醒，菸害防制新法施行後，全面禁止電子煙，使用者最高處1萬元，青少年應遵守「三不政策」，不嘗試、不購買、不推薦，以免觸法。另，國健署今年也加強網路執法，並與教育部合作，透過宣導及課程，讓青少年認識菸品危害、識破菸商手法。

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