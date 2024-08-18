我國拳擊女將林郁婷不受外界紛擾影響，以絕對實力奪下本屆巴黎奧運金牌。日前新北市府邀請7位奪牌的奧運好手們出席簽名會，眾人花了4小時才簽完。事後卻有網友發現，林郁婷的親筆簽名照竟然遭放上網購平台販賣，氣得怒案檢舉，並喊話大家不要買。

16日一名網友在蝦皮賣場上發現，有賣家販售「奧運拳擊金牌，台灣拳后—林郁婷簽名照」為名的商品，點進去一看的確是林郁婷親筆簽名照，且售價高達1500元。

網友在蝦皮購物上，發現有人將林郁婷親筆簽名照以1500元高價販售，氣得按檢舉，呼籲大家不要買。(圖／翻攝自蝦皮)

消息傳出後，讓粉絲們震怒，認為是不肖黃牛假扮成粉絲索取簽名照意圖牟利，紛紛喊話大眾千萬別買，「這是收藏的，不是讓人拿來賺錢的」、「不要讓不肖人士藉機取材」、「跟黃牛行徑一模一樣」、「拜託別讓簽名蟑螂賺錢」；實際上蝦皮搜尋，疑似是受到大量檢舉，或是賣家發現風向不對，目前已搜尋不到賣場。

事實上這種「簽名蟑螂」行為不勝枚舉，無論是運動球星、偶像明星或是動漫繪師，都有不少不肖人士假扮成粉絲，占用寶貴名額索取簽名，隔天就立刻高價販售，曾有當事人看到自己親筆簽名被上網販售，直言感受相當糟糕，認為自己是服務粉絲，而非被拿來當作賺取暴利工具。