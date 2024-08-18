日本文化雖然吸引全球人們，但其社會和職場壓力也常逼得人喘不過氣，「社畜」一詞就是出自日本，作為底層上班族的自嘲用語。日前一名日本網友分享，有日本人問義大利人「過勞死義大利語怎麼說」，得到的答案卻讓日網哭哭。

日本網友@yeskiri的X(原推特)PO文，日本人發問「過勞死這個詞用義大利話要怎麼說？」；義大利人卻回「我們都準時下班，根本沒有這個詞」。該篇貼文超過275萬人觀看，底下不少日網友哀號，大喊羨慕。網紅「魚漿夫婦」也在臉書翻譯並分享，笑稱「這個應該是開玩笑啦，我想義大利話應該有這個詞吧？應該有吧？」

台灣網友也紛紛留言：「準時？確定不是提早下班嗎」、「問早退義大利人就會說了」、「想到去義大利度蜜月就好氣，這時才知道我們中華郵政有多好」、「亞洲專用名詞...QQ」、「現在還有義大利廠商在放summer break呢」、「以前住義大利，很多商店午休直接休到下午3點半...」、「所以歐洲沒人敢開24小時的商店啊，薪資貴到老闆會哭」、「義大利人戰爭也不會過勞死，因為都直接投降」。部落客「一直玩的馬摩」則表示其實義大利其實有過勞死的單詞，叫做「morte da superlavoro」，但都是在描述日本企業文化「Karoshi」才會用到，讓網友笑說結果還是在說日本人。

據了解，義大利人在全球最短工時的國家中排名第8，平均每周工時為39.5小時，少數特定行業如醫療、金融業自由業或者是企業高階主管工時會超過50小時，占比4.1%，超過工時可獲得補休或加班費，按正常薪資1.5倍計算，但員工可在規定範圍內調整自己工作時間，若國定假日剛好在周四，就會連休4天，且不用補班。