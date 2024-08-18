台灣女孩周子瑜2015年以南韓人氣女團「TWICE」成員身分出道，想不到2日凌晨JYP官方無預警釋出一支影片，宣布她將成為TWICE中第3位Solo出道的成員。而時隔10多天，她終於在個人社群曬出一系列專輯概念照，僅曝光7小時就突破50萬人搶看，立刻掀起粉絲暴動。

周子瑜在17日晚間曬出多張美照，只見她頂著一頭秀麗長髮，身穿紅色薄紗細肩帶洋裝，上半身領口以大深V設計，雪白酥胸若隱若現，洋裝背面的大挖空剪裁，光滑美背及白皙肌膚一覽無遺，下半身裙擺則以透明材質，讓她一轉圈就能展現纖細雙腿，造型十分唯美又有氣質。

周子瑜個人專輯概念照曝光。（圖／IG@thinkaboutzu）

另外，此次拍攝背景選在黑夜的古典建築物外，透過攝影師的光影設計，周子瑜宛如出沒在夜晚時分的仙女，在光線的映照下，她彷彿自己就能夠散發女神光芒，仙氣十足，同時帶點黑暗中的神祕感，一亮相就成為全場焦點。

周子瑜個人專輯概念照曝光。（圖／IG@thinkaboutzu）

周子瑜個人專輯概念照曝光。（圖／IG@thinkaboutzu）

一系列美照曝光後，僅7小時就已累積53.7萬人朝聖，也引來大批網友狂讚，「太漂亮了嗚嗚嗚嗚，穿紅色也超美」、「韓劇大女主降臨」、「真的太扯了」、「美得像幅畫也美得不像話」、「美的太誇張了」、「我真的要瘋……子瑜」、「怎麼有仙女」、「這妝造有用心了JYP」、「紅色衣服真的只有周子瑜能駕馭」。

事實上，周子瑜自釋出Solo消息以來，就令全球粉絲相當期待，而JYP在官方YouTube頻道上傳的專輯預告，現已累績近160萬人次觀看，顯見這次終於換她獨當一面，也是大批粉絲多年來願望。