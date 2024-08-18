出道十多年來，陳芳語的新聞包羅萬象，正面的負面的……連離婚夫妻吵架都可以燒到自己身上，或是在自媒體發文也能拿來炒，堅強跟脆弱一體兩面，支撐著自己的信念走到現在，但陳芳語畢竟是個年輕人，脆弱的那面也還是有。

「其實我覺得沒有辦法完全消化(負面新聞) ，妳內心知道事情是怎麼樣，但還是一直被指控誹謗、或是一直被霸凌攻擊，心態會累，然後覺得『好吧，就隨他們去吧』，讓自己過得稍微舒服比較好……前一陣子那個新聞我很難受，突然影響了我很多的心情，我的工作、我的團隊、我的家，那個當下妳好像真的完全沒有辦法做什麼，只能讓時間帶走。」

剛好當時安排了一個假期，陳芳語稍微遠離那些聲音，一個禮拜後回到工作岡位再慢慢面對，面對脆弱有時逃避也是個方法，最難過的階段過去了，意識到自己真正需要的是什麼，心裡會比較舒服、比較能釐清怎麼繼續走下去，重點是，妳得承認自己的脆弱。

（圖／林士傑攝）

「有些人發洩是找朋友聊天、運動，我的話就是要承認自己在不開心跟難受，然後很常在這個過程裡我就會哭，我有可能失控，但是會在一個舒適受控制的環境裡，我覺得哭出來是很好的發洩，所以有時候讓自己感受低潮、讓自己感受脆弱，是在幫助自己站起來。」

「像現在我哭出來，確實有點丟臉，但同時我也很希望不管是誰，哭了會跟大家說『我確實最近很傷心』或是『我最近在經歷挫敗的感覺』，我希望可以幫助到正在經歷這些事情的人，就是『不要放棄』。」

（圖／林士傑攝）

提到哭這件事，陳芳語去年參加辯論節目也曾經淚灑舞台，原以為參加節目可以做自己、說想說的話，然後也可能會得罪人，真上了節目後覺得怎麼看起來那麼傻，話說出口之前得思考是被情緒帶著走、還是安全過關就好，這些內在的澎湃都是觀眾看不到的，節目播出了，自己得面對。

陳芳語說：「節目其實教我的是我還不夠勇敢，然後我還沒有準備好要真的讓大家完全的了解我。」所以有一集錄影時真的不知道怎麼辦，就哭了，哭得很慘，哭了等於是認輸，當眼淚在現場所有人面前流出來的瞬間，所有的後果都得自己承擔，或許這種該講不該講的掙扎，也觸動陳芳語這些年來面對很多新聞的……下場。

「有時候觀眾沒有真的想看到妳講實話，他們想看精彩的東西，我可以選擇吵架、我可以選擇說我想說的話，然後就製造一些狀況，我發現我只要說出自己的內心話，就很容易變成新聞，然後很容易從我講的內容選出一句話，然後就變成標題……要省麻煩的話就是自己要學會知道什麼時候該閉嘴。」

（圖／林士傑攝）

這門功課還在學，人的經歷跟性格會隨著年齡跟經歷改變，新專輯《kiki》說出了陳芳語現在想說的話，但她跟這個小女孩也還是在經歷摸索跟溝通，連自己都不能百分之百了解自己了，當然就得接受世間萬物的改變，至少在這個人生階段，陳芳語為自己留下了這張專輯。

「這一張專輯是我第一次真的可以很驕傲地去分享說『這是我的作品』，所有都是來自於我的很身體很深、很裡面的地方，我終於在我的這個事業中有一個很TRUE、很誠實的作品，對我的人生來說，就是我很興奮要分享給大家的作品，不會覺得有任何的後悔、遺憾或是丟臉。」請打開請打開時周大紅人YouTube頻道(https://reurl.cc/4QmVGX)以及PODCAST頻道(https://reurl.cc/RjM7An) ，聽聽Kimberley陳芳語的脆弱跟堅強。

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