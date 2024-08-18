金鐘視帝莊凱勛在台語律政劇《無罪推定》中飾演人權律師，一開始他的態度有點消極，直到遇見蔡黃汝飾演的菜鳥律師才找回熱忱。現實生活中的他也有過職業倦怠的時期，「例如當我很用心演了一部劇，迴響沒這麼大，反而演了一部沒這麼吃力但很商業的戲，得到很多討論度，那我真正在意的到底是什麼？」但身為家中唯一的經濟來源，他遇到低潮時不能停下來放鬆，只能學會享受在低谷的感覺。

雖然莊凱勛負責賺錢，但老婆才是家中的「財政部長」，家裡大大小小的事情幾乎都是老婆一手包辦，他不在家時也是老婆「一打二」照顧兩個孩子，讓他直呼太太非常值得尊敬。談到夫妻間的相處，莊凱勛表示小孩出生前兩人比較常發生爭執，但會很效率地把事情解決，絕對不吵隔夜架，有了孩子後爭吵慢慢減少，「生小孩後很多事情會水到渠成，以自我為中心的事情會被削弱很多，達到滿好的平衡。」

老婆平時一打二照顧小孩，讓莊凱勛相當尊敬。（圖／翻攝自莊凱勛臉書）

對於夫妻恩愛秘訣，莊凱勛透露兩人絕不吵隔夜架。（圖／楊澍攝）

莊凱勛與一對兒女的感情相當好，自認不是虎爸，只有在孩子說謊時會開罵，並笑說自己有一個滿大的優勢，就是只要面無表情就會嚇到小孩，「通常別人的小朋友跟我對到眼就會哭，覺得這個叔叔黑黑的，看起來很可怕。」目前6歲的兒子即將要上小學，過去兒子以為他的職業是賣蛋餅，但現在兒子似乎已經快要知道他其實是演員，他也決定找個機會告訴兒子自己真正的職業，不過孩子們從沒看過他演的作品，「我的戲不是小孩能看的吧！不是殺人就是被殺！」

長相比較兇的莊凱勛只要不笑就會嚇到小孩。（圖／楊澍攝）

莊凱勛的確很常飾演兒童不宜的黑暗角色，他也說每次演出這類型的角色，都很容易用有色眼光看別人，「可能進我家電梯遇到一個彪形大漢，我就會開始小劇場，覺得他口袋裡是不是有刀，結果對方可能一開口就很溫柔，讓我覺得自己很好笑。」過去他也會藉由抽菸來轉換心情，不過他已經在1年前成功戒掉23年的煙癮，原本以為他戒菸是為了孩子，但他說孩子出生後自己雖然不會在家裡抽菸，但煙癮還是在，是某一天突然的一個念頭，讓他毅然決然決定戒菸。

莊凱勛每次演黑暗角色都會有很多小劇場。（圖／楊澍攝）

身為一位老菸槍，莊凱勛原本沒事時就會叼著一根菸，但某天他抽了一口後突然覺得很煩，「抽菸也沒有為我帶來多大的愉悅，我就把它熄掉，後來跟別人講話時我又不經意點起來，當我意識到這這個舉動時，我就決定戒掉，它的存在是在綁架我。」其實更早之前他曾經成功戒菸8個月，但因為接了角色需要抽菸而破功，不過現在他真的已經完全沒有癮，笑說歡迎大家找他擔任戒菸大使。

在某個瞬間莊凱勛突然決定要戒菸。（圖／楊澍攝）

莊凱勛自認是工作狂，只要戲殺青後3天沒有新的工作就會感到焦慮，「一直連續拍攝的時候會跟經紀人抱怨好想休息，但真的停下來後，就會覺得自己是不是不再被需要。」不過他也說從過去電視劇當道，過渡到現在網路平台興起的時代，自己的心態要做出調整，「我會開始告訴自己有時候是大環境的問題，不一定是你怎麼樣，把本分做好，工作自然就會來找你。」

自認是工作狂的莊凱勛只要3天沒工作就會開始焦慮。（圖／楊澍攝）

過去總是扮演需要律師角色的莊凱勛，此次在《無罪推定》中首度演出律師，開拍前到司改會進行田野調查，向人權律師請教冤獄案件，這個過程讓他相當震撼，「現在算是太平盛世的年代，但回頭看他們，一個人的青春就這樣沒了，司法改革是一條很長的路，感覺永遠不會有盡頭。」由於是台語劇，演員們需要用台語背法條，即使他的台語已經很流利，但還是一大挑戰，因此會在家把所有台詞背到滾瓜爛熟，盡量減少在現場NG的次數。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

莊凱勛在《無罪推定》首度挑戰律師角色。（圖／華視、公視台語台提供）

更多 CTWANT 報導