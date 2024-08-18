凱米颱風7月底強襲台灣，造成全台11人死亡悲劇，北市三峽區五寮里長王金生也是受害者之一，他開挖土機上山勘災，卻疑似因土石鬆動連人帶車跌落邊坡，遭挖土機重壓頭部罹難，結縭近50載的遺孀無比悲慟，表示王金生連睡覺都要把手機放在枕邊，就怕漏掉里民呼喚，她承諾會顧好全家，希望亡夫無所罣礙。

7月24日，凱米颱風為全台帶來狂風暴雨，山區雨勢尤其劇烈，到了中午時分，里長妻子遲遲等不到丈夫回來吃飯，便要大兒子開車上山沿路尋找，於下午2時許，在台7乙線往深山一處產業道路發現父親被挖土機重壓，立刻通報警消求援。

但由於道路狹小、路況崎嶇，車輛無法開上去，救援隊只能徒步抵達事發地，眾人協力合作，終於在下午5時將王金生救出，但里長當時已失去呼吸心跳，緊急送往恩主公醫院搶救仍宣告不治。

王金生將大半時間都為里民奉獻服務，一心只希望五寮里能更好。（圖／民眾提供）

里長遺孀面對噩耗難以接受，除了震驚難過的情緒，一時間也不知道該怎麼辦，不僅飯吃不下，夜晚更是難以入眠，一夕間失去相伴近半世紀的枕邊人更是莫大打擊，不過她在親友的鼓勵下馬上振作起來，因下有子女和孫子，向亡夫承諾會堅強活下去，扛起一家之主責任，盼祂能安心離開。

里長遺孀表示，王金生時刻把里民放心上，連睡覺時手機也要放在枕頭邊，深怕里民需要時，不能及時給予協助；幾年前還曾在颱風天的凌晨冒雨出門，就為了將自撞電線桿的里民送醫救治，並聯絡自己的小兒子協助幫忙，足見其對五寮里的責任感。

里長遺孀提到，王金生參選前以種植綠竹筍為業，為了替里民服務而出來參選，當時就印了兩盒名片，與丈夫騎機車挨家挨戶拜訪，此後連續4屆當選里長，從起初只贏15票，到第三屆贏了200多票，都證明里民的認同與肯定。

王金生次子王嘉裕（右）安慰母親就讓父親「好好休息」，面對沉重打擊仍堅強面對。（圖／劉耿豪攝）

「里民對爸爸的評價就是『太愛做了』，時刻都閒不下來。」王金生的小兒子說，父親不善言詞，總是用實際行動表達對親友和里民的愛，聽到里民需要幫忙總是義不容辭、「直接衝了」，里民也總大讚他是「使命必達」的萬能超人。

在王金生離世後，五寮里將進行里長補選，兩個月空窗期則由三峽區公所役政災防課長邱錦輝暫代里長職務，偕同里幹事簡杭慧推動五寮里各項業務。

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