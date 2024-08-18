在卡達舉行的加薩停火協議談判16日暫告一段落，美國、卡達與埃及當天向以色列和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯提出作為新協議的「過渡提案」。美國總統拜登表示，經過會談後，加薩停火更接近達成協議；不過，哈馬斯17日反駁拜登的樂觀說法，稱這是幻想。還痛批這不是協議或真正的談判，而是美國的強制命令。

根據美國、卡達與埃及發布聯合聲明，調停方高官本周將在開羅恢復談判，各方談判團隊將制定「過渡提案」實施細節，包括安排以色列人質交換巴勒斯坦囚犯和人道援助事宜。拜登並說，這是自去年十月加薩開戰以來最接近達成停火協議的一刻，卡達、埃及都對美方提議表達強烈支持，盼在下週取得共識並達成協議；美國國務卿布林肯17日也再度啟程赴中東斡旋，爭取外交支持以推動談判進展，盼緩解區域緊張局勢。

哈馬斯高級官員赫里（Sami Abu Zuhri）的聲明指出：「聲稱我們更靠近達成協議是一種錯覺，我們面對的不是協議或真正的談判，而是美國的強制命令。」

法新社報導，哈瑪斯除反對以軍駐留加薩、埃及邊界的條件，還有人質換囚的條款。美國高層官員示警，若伊朗為報復哈瑪斯領袖哈尼雅遇刺身亡襲擊以色列，恐面臨災難性後果並使以哈停火破局。

以色列總理尼坦雅胡的辦公室指，以色列的談判人員對達成協議表示審慎樂觀。但哈馬斯指談判沒有進展，他們得到的訊息令人非常失望，形容調解方正在兜售幻想。