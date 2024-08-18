民眾黨主席柯文哲2024總統大選政治獻金申報不實風波延燒，時任競選總幹事黃珊珊14日請辭中央委員，移送中評會。黃珊珊16日再度發文強調，會積極配合調查，希望能還原事情真相。前立委陳琬惠透露，她接到小草的電話，很多人對黃珊珊有意見；如果黃珊珊要留在民眾黨，下個會期的表現，真的相當重要。

陳琬惠17日在政論節目《新聞大白話》中表示，黃珊珊講到「該負的責任，不論誰也跑不掉」，她指的是當時的競選團隊。她說她責無旁貸，聽起來是一起承擔，但她是要承擔什麼？

陳琬惠接著表示，從事情發生到現在，她要語重心長的說，黃珊珊自己單獨面對媒體說明的部分，是少之又少，除了那一天告會計師端木正之外。其他時，連去上網紅館長陳之漢的節目，都要民眾黨立院黨團主任陳智菡陪著，開記者會也是有其他人在，她是看不到黃珊珊態度的堅決。

陳琬惠更指出，既然柯文哲說不能一次就幹掉。民眾黨中評會基本上是一個非常獨立的機構，主委李偉華會非常持平的處理，而約談本來就是中評會的一個程序。

陳琬惠並向黃珊珊喊話，她當時擔任競總總幹事，該說明就要說明。下一個會期是預算會期，等待她的表現，因為在第一會期，有太多人對她有期待，但卻沒有看到她真正的表現。陳琬惠透露，她接到小草的電話，很多人對黃珊珊有意見；如果黃珊珊要留在民眾黨，下個會期的表現，真的相當重要。