注意午後大雷雨，氣象專家吳德榮表示，今天到周二西南風挾水氣來台，大氣不穩定，午後有強對流發展，且範圍擴大，全台有大雷雨機率，要慎防劇烈天氣。氣象署指出，尤其南部地區雨最大，整日有陣雨或雷雨，可能有局部短延時豪雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今日台灣在大低壓環流的邊緣，盛行西南風挾水氣，大氣很不穩定；清晨起西南風與陸風輻合，中南部有局部陣雨或雷雨的機率，午後強對流發展、範圍擴大，各地有大雷雨發生，應慎防劇烈天氣，如：雷擊、強風及瞬間大雨。今日北部氣溫24～34度、中部24～32度、南部24～32度、東部24～35度。

吳德榮指出，明日、周二（19、20日）大低壓環流已消解，但西南季風通過台灣，因地形抬升，仍有局部大雷雨發生的機率，應續防劇烈天氣，雷擊、強風及瞬間大雨。氣象署也表示，今天到周二中南部地區雨勢明顯，降雨時間拉長、範圍增廣，整日有局部短暫陣雨或雷雨並有大雨發生的機率，尤其南部地區可能有局部短延時豪雨發生，其他地區午後有局部大雨。

吳德榮指出，周三至周六（21～24日）太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱，盛夏再臨，需防曬、防中暑；近山區午後局部短暫陣雨的機率逐日降低。