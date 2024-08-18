彰化市介壽里昨（17日）晚上9點半至11點半舉辦「送肉粽」的送煞科儀，但卻因首度在農曆7月舉辦，引起不少議論。昨晚路線最後接至有死亡道路之稱的彰化139縣道，民眾描述，昨晚送煞期間，整路人車似乎都人間蒸發，異常詭異的安靜，還打趣說，果然山道猴真正怕的原來是這個。

139縣是中部山道機車族最愛挑戰的場所，多年來，發生的死亡車禍不計其數。警方用盡各種方式，都無法完全遏阻歪風。除了平常人車往來多，遇上假日及周末，更是會湧進大量機車族，讓附近居民也相當頭痛。

彰化鬼月「送肉粽」，139縣道人車「秒蒸發」。(翻攝彰化人彰化事臉書專頁)

因此昨晚送肉粽時間一到，整條139縣道突然就像放防空演習警報，路上「人車爭發」，氣氛安靜異常，反而讓人有點毛毛的。當地民眾表示，想不到送肉粽威力那麼強大。

這項「祭送」公告昨天上午在社群平台傳開後，引發許多民眾疑慮，大部分民眾都認為現在正是民俗月期間，不曾聽過有在農曆7月舉辦送煞儀式，時機不宜，而且公告的路線最後路段是139線，「139線很長，也很陰」，又沒說送到哪裡，「這下只好能避就盡量避了。」

彰化市介壽里長蔡美香指出，這起「祭送」儀式是因有外地人到里內上吊，據聞是1名年約60多歲的男子，家屬會同禮儀公司辦理送煞科儀，盼讓地方平安，安撫人心。

她只是被告知公告內的訊息，也只知道是送到139線，她強調，最終地點必須問喪家，有聽說好像是台中大肚山；至於為何在農曆7月要辦「送肉粽」，說真的她也不知道，也不方便向喪家過問太多，只能請大家盡量避開。