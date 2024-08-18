吃巧克力能護心。心臟內科醫師劉中平表示，美國一家巧克力公司向美國的食品衛生管理署申請在商品標示巧克力對心臟的好處，經研究，美國官方在2023年宣布巧克力中的可可成分，含有對人體有益的黄烷醇，可能會降低心血管疾病的風險，不過，劉中平也提醒，要吃不甜的黑巧克力才有效，另也有醫師提醒，若對可可豆過敏者，就不適合吃巧克力。

劉中平在臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」PO文指出，數百年來，可可都是被認為是有益健康的物質，古代的馬雅人甚至把它當成神聖的物質，拿來祭祀使用，現在可可則被發現能促進血液循環以及降低血壓。 所以吃巧克力不只心情會變好，真的對心臟也會有一些好處的。

劉中平表示，美國一個巧克力公司還特別去向美國的食品衛生管理署申請，要求讓他們在巧克力上面註明對心臟的益處，美國衛生管理當局非常認真，經過了幾年研究，在2023年宣布巧克力中的可可成分，因為其中含有對人體有益的黄烷醇（Flavanols），可能會降低心血管疾病的風險。

劉中平表示，不過學者們也強調，一般市售的巧克力由於有太多的添加物和糖分，有可能會減少了可可的心臟病保護效果，是不甜的黑巧克力才比較有健康的幫忙。

營養醫學醫師劉博仁也在粉專PO文指出，巧克力是從可可豆製造過來的，巧克力富含類黃酮、多酚以及一些鐵、鎂、銅、錳礦物質，如果是純粹的黑巧克力，因為具有抗氧化力，對於健康是有好處的，但是如果加了過多乳化劑或者是過多的糖，反而就不健康了。

劉博仁也提醒，有些人因體質關係對巧克力是敏感的，他就有一位病人，在許多過敏原的檢測結果發現，居然他對可可豆過敏，像這類人就不適合吃巧克力。