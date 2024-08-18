【全程字幕】認政治獻金案處理「荒腔走板」 柯文哲啟動4黨務改革：黃珊珊負責善後小組 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲近期爆發政治獻金風波，他在14日發出黨員信，坦言「識人不明、用人不當」。國民黨台北市議員游淑慧直言，柯文哲應該思考，白委黃珊珊是否也為他識人不明中的其中一人，她並分析，黃會加入民眾黨跟理念無關，只是為了當不分區立委，因若真認同它們的理念，就不會在2024總統大選期間鼓吹柯推翻和國民黨的6點協議。

游淑慧昨（17）日在政論節目《少康戰情室》指出，柯文哲卸任台北市長前的一次便當會上，她曾要柯卸任後好好管民眾黨，因白營有一堆內部問題，當時柯說「我懶得管」；游認為，過了2年，現在民眾黨一樣亂，大家也還是覺得柯管不好，這代表柯就是沒領導能力。

另外，游淑慧建議，柯文哲應好好看看黃珊珊，是否為他識人不明中的其中一人。游淑慧進一步說道，自己民國87年就認識黃珊珊，看著黃一路從新黨、親民黨再到柯文哲身邊，她認為黃不是因為認同加入民眾黨，而是為了不分區立委，因黃若認同民眾黨，選台北市長時就不會為了選票極大化而用無黨籍身分「到處撈」，更不會在去（2023）年選舉時鼓吹柯要推翻6點協議，還用假老二民調讓柯陷於迷幻的錯誤中。

游淑慧重申，她並不仇視柯文哲，只是不喜歡柯的風格和言行態度，並誠摯呼籲柯要好好花時間看看身邊的人。