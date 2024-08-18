日本海上保安廳昨（17）日表示，16日下午在釣魚台發現一名揮手、尋求救援的墨西哥男子，男子搭乘獨木舟登上釣魚台，他獲救後稱，要划獨木舟前往台灣。

日本海上保安廳16日下午在釣魚台發現一名尋求救援的墨西哥男子，男子獲救後稱，要划獨木舟前往台灣。

日本《產經新聞》報導，日本海上保安廳管轄沖繩、釣魚台周邊海域的第11管區海上保安本部昨日表示，當地時間16日下午2時38分左右，海上保安廳巡邏艇在釣魚台上（釣魚台列嶼中的最大島）的東岸發現一名墨西哥男子，當時男子揮舞雙手，似乎在求救，海上保安廳隨後出動直升機，將男子救起後送往石垣市的醫院治療。

男子獲救後稱，他要划獨木舟去台灣。

日本有關單位推測，男子的獨木舟可能漂流至釣魚台，海上保安廳以急難救助案件處理，不過這名男子似乎在未辦理正規出境手續的情況下就想離境，因此海上保安廳正以事件及事故兩方向調查這起事件。

全日本新聞網報導，據悉這名男子沒有任何政治意圖。

日本官員透露，該名男子似乎是從與那國島出發，據悉幾天前與那國島上才有一艘獨木舟不翼而飛，不過沖繩縣警方被問及此事時稱，尚未接獲偷竊報案。

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