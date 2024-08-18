NFL美式足球明星賽改打較安全的搶旗賽。（美聯社資料照）

2028年洛杉磯奧運踢掉了霹靂舞，回復棒壘球，並且首度新增搶旗式美式足球（flag football），這是美式足球的安全與簡化規則，沒有護甲與激烈碰撞，也設有女子項目。NFL美式足球是美國最受歡迎的職業聯盟，美媒也在討論集結NFL大球星，組成美式足球「夢幻隊」出賽的可能性。

然而美國也有人反對派出夢幻隊，因為搶旗式美式足球已經獨立成為一個賽事，也舉辦過世錦賽。平時投入在搶旗賽的美國球員杜柯提（Darrell Doucette III）表示：「我認為NFL球員自動取得奧運資格是很欠缺尊重的，他們沒有幫助推廣這項運動到奧運，應該要把名額交給在這方面有貢獻的人。」

同時有球迷認為派出大球星參賽才更有利於推廣賽事，相比凶猛的職業賽事，搶旗式美式足球的安全性較高，NFL明星賽近年也改打搶旗式，職業球員對此亦不陌生。酋長隊四分衛馬霍莫斯（Patrick Mahomes）是被美媒點名希望能夠參賽的大球星，馬霍莫斯原先是北美體壇最高薪的運動員，簽有10年4.5億美元（新台幣144億），今年開始才被棒球明星大谷翔平超越。