童振源提供

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台灣對中國大陸的投資持續下滑，駐新加坡代表童振源今天指出，台灣對中國投資占整體對外投資比重，到去年只剩下11.4％，今年1-7月持續往下探底到8.7％，對東南亞投資占比則為20％，其中近八成集中在新加坡，7月台灣投資新加坡的重大案件是世界先進（VIS）24億美元。

童振源透過臉書表示，2010年台灣對中國投資占整體對外投資比重達到歷史高點83.8％，到去年只剩下11.4％。今年1-7月台灣對中國投資占整體對外投資比重維持低谷在8.7％，而台灣對東南亞投資占比為20.0％，大幅超越台灣對中國投資占比，台灣對非中國地區的投資金額占比進一步攀升到91.3％。

然而，他說，台灣對東南亞投資的金額相當大比例集中在新加坡。今年1-7月台灣投資新加坡55.6億美元，已經超越去年投資總金額二倍，成長率高達406.1％，占台灣投資東南亞金額將近八成，達78.3％。7月台灣投資新加坡的重大案件是世界先進（VIS）以美金24億元投資新加坡。

童振源表示，今年前7個月台灣投資新加坡金額為55.6億美元，最大的投資產業為電子零組件製造業，投資金額為48.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的87.9％；第二大產業是金融保險業，投資金額為5.2億美元，佔台灣投資新加坡總額的9.4％；第三大產業是批發及零售業，投資金額為0.9億美元，佔台灣投資新加坡總額的1.7％。這三大產業共佔台灣投資新加坡金額的98.9％。