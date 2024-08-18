美女主播高毓璘有著與名模洪曉蕾相似的外貌，被封為「主播界洪曉蕾」。近來趁著工作空檔到印尼峇里島度假，昨(17日)罕見PO出破尺度的辣照，讓網友瞬間陷入瘋狂直呼：「戀愛了」。

高毓璘近來在峇里島度假，身心靈逐漸充飽電的她表示：「來峇里島根本不用排行程，就是訂一個好的酒店，吃喝玩樂都在裡面不用出去；極致放鬆躺到極致」，接著分享一系列美照，只見她身穿黑色比基尼，愜意的泡在無邊際泳池中，除了露出吹彈可破的肌膚，渾圓北半球線條更是若隱若現，格外引人遐想，另外一張則是對著鏡頭露出甜美微笑，臉上幾乎看不見歲月留下的痕跡，難以想像已經是有一個兒子的辣媽。

高毓璘身穿黑色比基尼，渾圓北半球線條若隱若現引遐想。（圖／phoebex207 IG）

高毓璘罕見曬出辣照，立刻掀起網友熱議：「照片只能用絕美來形容，唯一美中不足的是毓璘的美照太少」、「辣翻了，照片已儲存」、「吹彈可破的好肌膚」、「哇哇哇…美翻天了，美死誰呀～好辣呀」、「辣到我嘴巴整個都闔不起來了」、「這身材有科學嗎」、「我看到流鼻血正常嗎」。

高毓璘保養得相當好，難以想像已經是一個兒子的辣媽。（圖／phoebex207 IG）

不過這趟旅程發生一段插曲，讓她出糗到想找地洞鑽進去，原來是某晚想要與燈火通明的度假村來張合影，原先站在泳池畔背對鏡頭的她，拍完照準備轉身要離開時，居然不小心踩空整個摔進泳池內，讓她驚呼：「真的不可能那麼喜劇欸」，還附上哭笑不得的表情符號，連自己都難以置信這種事會發生在自己身上。