香港知名導演王晶在YouTube開設個人頻道《王晶笑看江湖》大談演藝圈內幕，前三集他將焦點鎖定在周星馳身上。如今他最新一集節目中，他說很多人投票希望他講的，是第一位被稱為「晶女郎」的邱淑貞。不過之前王晶都是和女兒王子涵一同主持，但這回要談的卻是當年和王晶有過一段情的邱淑貞，因此改由編劇李梓樅上陣，聊王晶與邱淑貞從相識到合作的過程，更提到當年他為邱淑貞量身打造性感卻又三點不露的路線。

王晶在節目中透露，第一次留意到邱淑貞是在1987年的香港小姐的選拔，尤其那一年美女如雲，還包括李美鳳、楊寶玲等人。但沒多久，邱淑貞被好朋友出賣，說她整容，最後壓力大到頂不住，只好黯然退賽。王晶忍不住替她澄清，「其實她是跌倒，下顎碎了，其實是矯形，如果不弄就沒有下巴了，她怎樣都要弄的，這並不是刻意的整容。」

王晶被邱淑貞甜美的模樣所吸引。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YT）

直到拍《撞邪先生》，王晶要找女二，約了邱淑貞見面，「這是我第一次見她，真的是第一次見。我就笑到不得了，她就像跛豪，她拿一枝拐杖拐著走，一隻腳是包著的。我問妳發生甚麼事情呀？原來她在台慶排舞扭傷了，衣衫襤褸的、殘脂淨粉，然後跛腳來見我。」

影片嵌入自王晶笑看江湖YT

之後王晶接連與邱淑貞合作了多部作品，包括《最佳損友》、《最佳損友闖情關》、《求愛敢死隊》等。然而，王晶透露，雖然無論是在自己作品，或是在周星馳電影中邱淑貞都表現不俗。但當年要在許多當紅玉女演員中脫穎而出，非常不容易，於是王晶想起葉玉卿和李麗珍因為拍攝三級片而走紅，所以詢問邱淑貞是否有膽子往這條路線發展，而邱淑貞認為尺度過大，難以接受。

王晶也提到堅守尺度底線的原因。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YT）

王晶在節目中透露自己為邱淑貞設定尺度的界線。（圖／翻攝自王晶笑看江湖YT）

不過，其實王晶早就有替邱淑貞做其他打算，同時為她堅守尺度的底線。「我說千萬不要去到這樣，千萬不要真的全裸，到時妳的身段就太低了！妳要做到一個尺度，大家覺得妳很性感、而又看不到的！這個尺度我認為是我創造出來的，『三點不露』！」所以最後才有了為邱淑貞量身訂做的《赤裸羔羊》這部電影，同時奠定邱淑貞性感女神的地位。

邱淑貞曾是許多人心中的性感女神。（圖／中時資料照）