台中市北屯區文心路某住商混合大樓17日深夜11時多傳出墜樓案，年約34歲女子先是雙手攀在大樓樓頂，數秒後直墜1樓，當場無呼吸心跳，送往中國附醫仍不治死亡。據悉，該女子非該大樓住戶，近期疑似因債務問題情緒不穩，後續將報請檢察官相驗。

事件發生於17日深夜11時40分左右，年約34歲女子前往北屯區文心路某間住商混合大樓10樓樓頂，鄰近住戶透過窗戶發現女子人掛在大樓外面，雙手攀著樓頂牆面，就在男住戶報案之間，女子支撐不住直直向下墜落，讓一旁女住戶忍不住直叫：「啊！掉下去了！」。

台中市消防局獲報派遣北屯分隊4車7人趕往，到場時發現1女子落於1樓人行道、已無呼吸心跳，急救處置後送往中國附醫，仍宣告不治。中市警察局第五分局表示，經檢視現場，未發現外力介入，後續將報請台中地檢署辦理刑事相驗。

據悉，該名女子非該大樓住戶，墜樓前有情緒不穩狀況，且家屬亦表示女子疑似因債務關係，導致近期情緒低落。警方呼籲，民眾在遇到人生低潮或瓶頸時，應透過社會協助及專業諮詢共尋解決之道，以渡過難關。

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