有些男生不是每天洗澡。肝膽腸胃科醫師王威迪分享有位男子因生殖器潰爛就醫，男子堅持沒有尋花問柳，而是吃了他給的降血糖藥，GG才爛掉，詢問後發現，男子2、3天才洗澡一次，降血糖藥又使尿中有糖，黴菌滋生的溫床，引發生殖器黴菌感染，下體才會發生潰瘍，除開藥外，也要求他治療期間，如廁後都要清洗下體。

王威迪上「醫師好辣」節目中指出，上述男子因血壓、血糖偏高，有在服用降血糖的藥物，這個藥物特色是身體部分糖份、鈉離子，會隨尿液排出體外，藉此來改血壓和和血糖，但男子吃藥一陣子後即回診，稱GG爛掉了。

王威迪仔細詢問男子生活史，請男子回想過去一年半載，有沒有亂來？有沒有去尋花問柳？男子說都沒有，但男子坦承，他不喜歡洗澡，平均2、3天才洗一次，若不是有太激烈運動，就不會特別去洗澡。

「（男子）就是很明顯生殖器潰爛。」王威迪說，男子下體會潰爛原因，一部分來自吃降血糖藥關係，一部分則來自個人衛生習慣不佳，「當你尿裡面糖份增加，是一個黴菌溫床、感染源，加上沒洗澡，因此就發生感染、潰爛。」

王威迪說，生殖器黴菌感染在治療上，一般是開立口服的和外用擦劑，治療時間約需2周到1個月，他除請男子規律用藥後，在治療期間，每次小便後，都要沖洗會陰部，還要用衛生紙擦乾，有良好的衛生習慣，才有助縮短療程。