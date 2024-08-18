三軍樂儀隊日前在空軍嘉義基地開放表演時，演奏日本軍歌〈軍艦進行曲〉，引起外界批評，國防部回應，當天表演同時還演奏英、美軍歌，屬正常軍樂交流，不過，國民黨前立委蔡正元指出，若國軍當天演奏二戰德軍的軍歌，恐會遭到美國、以色列的關切，因此他怒嗆國防部「還好意思辯解」。
〈軍艦進行曲〉是舊日本海軍和日本海上自衛隊軍歌，這次爭議會爆發的原因，是因為當天嘉義基地開放是為慶祝814空軍節，此節日的由來是為紀念空軍第4驅逐機大隊大隊長高志航，在1937年8月14日松滬會戰期間擊落日本海軍航空隊的96式陸攻轟炸機（二戰時期日軍沒有空軍單位，陸、海軍各自有航空隊），此外，目前駐守在嘉義基地的空軍4聯隊，正是高當年所待的單位所致。
蔡正元16日在中天政論節目《頭條開講》表示，1937年松滬會戰當時，除了轟炸機，日本海軍的艦砲砲擊也對國軍造成很大傷亡，因此在國軍基地內演奏象徵日本海軍的〈軍艦進行曲〉，會不會太荒唐了點？
而對於國防部回應，當天同時還演奏英美軍歌，蔡正元除指出，英國和美國當年與中國一樣，都隸屬於同盟國陣營，也反問，若當天國軍演奏了二戰德軍的軍歌〈裝甲兵進行曲〉、〈艾瑞卡〉，美國、以色列，以及全世界的猶太人會不會抗議？「要不要試試看，看AIT會不會一通電話會打到國防部？還好意思辯解」。
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