一名邱姓男子去年9月某日凌晨邀約好友小美，前往新北市某家大型KTV唱歌，但雙方氣氛正熱烈時，邱男突然獸性大發，強性脫下小美外套，並親吻猥褻胸部，甚至壓在沙發上進行指侵，但要更進一步性侵時，遭到極力抗拒。新北地院審理後，判邱男3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書，邱姓男子於民國112年9月某日深夜，邀好友小美前往新北市某家大型KTV唱歌，未料酒酣耳熱之際，秋男獸性大發，突然將小美外套扯開，露出胸部，還用力揉捏胸部後且親吻，又仗著體型優勢，將她強行壓在沙發上脫下內褲指侵，但更要進一步性侵時，小美不斷持續反抗，最後邱男只能選擇放棄，但小美立刻前往警局報案。

法官審理後認定，邱男與小美為好友關係，應有良好的互動、信任，且對於女性更應尊重，但是邱男卻為逞其私慾，竟於KTV包廂內對女方性侵，動機不良，嚴重害及女方之身心健全，破壞對友情之信賴，但考量犯後坦承犯行，雖有意願與女方和解，未卻能達成，判邱男3年2月有期徒刑，全案仍可上訴。