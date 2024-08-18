一名男子昨晚到高雄新堀江商圈，才9點多遊客僅小貓兩三隻，大樓的建築外牆還掛了至少10個招租看板， 貼文引發網友熱烈討論，不少人回憶以前的新堀江遊客超多，逛街幾乎是前胸貼後背的程度，在地人點沒落2主因，包括商圈轉移及店面租金太高等。

原PO昨（17）日於臉書社團《路上觀察學院》上傳一照片，只見晚間9時44分的新堀江街道，遊客稀少、冷清，街口一棟大樓一連掛了10個「租」看板，貼文讓逾2千人驚訝。

不網友感嘆，過去的新堀江人聲鼎沸，紛紛直呼，「20年前說新堀江會死透誰信？」、「好懷念以前的新堀江」、「想當初逛街超多人擠到不行，是前胸貼後背」、「不用那麼晚拍，下午去拍更唏噓」、「想當年新堀江是熱鬧的街市之一。」

在地人點名2大原因，包括商圈轉移、店面租金太高等，「新堀江商圈老舊沒進步，自然就被消費者淘汰」、「房東太貪了，沒辦法」、「商圈真的已經轉移了」、「不意外，那邊又沒什麼變化」、「逛百貨公司好停車免淋雨有冷氣吹，可刷卡跟行動支付，根本不會想逛新堀江」、「前天去很多店面在招租。」