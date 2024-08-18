新北市長侯友宜今率市府團隊前往花蓮城市交流。（王揚傑攝）

新北市長侯友宜今（18）日率市府團隊前往花蓮縣城市交流，出發前受訪表示，「0403大地震以後，花蓮不管在民生、經濟、建設都受到很嚴重的衝擊，前段時間因考慮到花蓮正在做復建工程及賑災，所以就延到暑假期間，帶市府團隊到花蓮去拚經濟，從市民經濟、農漁業、觀光旅宿業和花蓮共同交流外，更重要希望能用這樣的方式鼓舞花蓮，帶動受到衝擊後的各行業。」

侯友宜說，「之前新北市和花蓮就保持非常密切的合作與聯繫，花蓮需要任何的協助，新北都會全力幫忙。新北市有很多花蓮人，新北市的人口也很多，所以鼓勵新北市民在這段時間能夠前往花蓮，幫助花蓮的經濟，帶動他們的觀光。」

近日地震頻傳，對此侯友宜表示，「凱米颱風過後，又有地震發生，我們都很希望花蓮平安，花蓮平安也就是全台灣的福氣，新北市除了祈求花蓮平安外，期能用最大的力量來幫助花蓮的庶民經濟，尤其在農漁業的交流。」

侯友宜說，「其實新北過往和花蓮在農漁業都有交流，花蓮的農產品希望新北協助的，我們都會給予協助，新北市很多的活動也歡迎花蓮來設攤，我們都有互相在交流。花蓮平安，花蓮能夠經濟再起，民生能夠過好生活，是我們大家衷心的期盼。」