衡山基金會志工日前到花蓮玉里赤科山上幫助徐男重建房屋，徐男（前左三）感謝大家的幫忙。（衡山基金會提供／林瑞益高雄傳真）

凱米颱風凱日前襲台，位於花蓮玉里赤科山上的一個單親家庭的房屋漏水嚴重，令徐姓男子與3個就學的孩子居住環境更加惡劣。一群來自台南與高雄的衡山行善團志工從台灣西部拉拔到花蓮山區幫忙，重建徐男的家，令徐男一家人充滿感謝。

徐男表示，去年海葵颱風重創了他的家，屋瓦近乎摧毀，老舊昏暗的古厝急需修繕。儘管面對如此困境，徐男依然堅持孩子們的教育，希望他們能夠通過學習改變命運。

凱米颱風造成徐男的住處屋頂破洞，雨水不斷滲入，牆體也因長期潮溼而發霉，居住環境惡劣。在花蓮擔任志工的何先生說，颱風過後他就到徐男的住處探查，發現這個家連屋頂都沒了，居住成問題，因此請衡山基金會幫忙。

衡山基金會得知此事後，緊急調派萬海慈善基金會捐贈的物資與建築材料，從台南、高雄於日前拉拔到花蓮山區與花東志工會合，共有23人、10輛汽車，載著建材與物資到場幫忙。

志工們拆除剩餘屋瓦時，甚至還跑出許多山老鼠，還有蜜蜂等生物，嚇得志工驚叫連連。透過大家的努力，志工們大幅修繕徐男的房屋，讓徐男以後不用再擔心颳風下雨。

衡山基金會董事長侯永浩說，像徐男這樣的弱勢家庭還有很多，希望透過此舉喚起社會的愛心，大家一起對弱勢民眾伸出援手，共同行善，讓社會充滿愛與溫暖。