中美洲國家宏都拉斯2023年3月和台灣斷交，改與中國大陸建交。宏國將於2025年進行總統選舉，正爭取自由黨（Partido Liberal）提名的前副總統納斯拉亞（Salvador Nasralla）表示，他若當選，將恢復與台灣的邦交。

納斯拉亞接受宏都拉斯媒體《美洲電台》（Radio America）指出，和台灣斷交後，宏國的貿易狀況大受影響，尤其是養蝦產業，少掉了8000個直接工作機會，間接工作機會更消失多達5萬個。

另外，納斯拉亞還提到，宏都拉斯在2022年，分別向台灣與中國大陸出口1.21億及1100萬美元，但從大陸的進口卻超過2億美元，他直言這種貿易狀況非常不平等；納斯拉亞認為，宏國與其他國家間的經貿關係，不應該是靠政治因素獲得。

其實，納斯拉亞與宏都拉斯現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）關係曾相當友好，但當卡斯楚開始推動與中國大陸建交後，兩人關係開始生變。