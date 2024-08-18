「忍者龜」韋斯布魯克今年休兵期間選擇被快艇買斷，且加盟金塊跟約基奇聯手，成為他自從2019年以來效力的第5支球隊，這讓身為初代大三元製造機的傳奇球星「大O」奧斯卡羅賓森大感不解，更公開替韋斯布魯克喊冤，「就在突然之間，大家不再關心他，也不再想要他了。」

原本奧斯卡羅賓森擁有史上最多大三元(181次)紀錄，卻被韋斯布魯克在2021年5月10日正式超越，眼見韋斯布魯克近年被丟來丟去，奧斯卡羅賓森不禁表示，「出於某種奇怪原因，我不知道他們為什麼一直把發生的一切歸咎於他，明明當他上場充滿活力，也替球隊帶來能量。」

事實上從2019年夏天離開雷霆開始，韋斯布魯克無論加盟火箭、巫師、湖人、快艇等隊，都會被怪罪是球隊戰績低迷的頭號罪人，就算上季他在快艇突然碰到「大鬍子」哈登加盟，還自願從先發改打替補，外界照樣把快艇提前在首輪淘汰問題怪到他的身上。

不過隨著韋斯布魯克即將滿36歲，加盟金塊之後也還不確定是否會被重用，她最近卻積極投入訓練，18日還貼出自己訓練時戰斧式扣籃英姿的限時動態，證明他已經提前準備好迎接新球季與新環境，但這次他在金塊能夠待多久呢？恐怕連他自己也不知道。