道奇18日對戰紅雀，前役5打數繳白卷的大谷翔平不再沉默，他首局纏鬥8球選到四壞保送，然後盜二壘得逞（第36盜），接著第3局不死三振上壘，跑出第37盜，第5局上來炸裂了本季第38轟！這球打得沒特別強，大谷揮出去之後趕緊跑壘，估算飛行距離384呎成功飛出全壘打牆，繼續獨佔國聯全壘打王。

勇士歐蘇納（Marcell Ozuna）目前35轟落後大谷，但他以90打點暫居打點王。大谷的二壘打和全壘打都更多，但因為擔任第一棒所以打點較少，87打點被歐蘇納超車。同時大谷37盜僅次於紅人盜壘王迪拉克魯茲（Elly De La Cruz，59盜），大谷極有可能達陣生涯首度40轟40盜，這是他本季第7次單場雙盜，變成聯盟最強的第一棒。

紅雀原本是大谷唯一沒有開轟過的球隊，他藉著這支陽春炮躍居「大聯盟全球團制霸」日本球員第一人。此戰是在紅雀主場布希體育場，成為大谷個人清單上新征服的球場之一，現在他還剩下費城人「市民銀行球場」、紅人「大美國球場」、馬林魚「龍帝霸公園球場」、響尾蛇「大通體育場」就可達成「全球場制霸」，這些對手都是國聯球隊，所以是遲早的事。