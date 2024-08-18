農曆7月在傳統習俗中被稱為「鬼月」，台大婦產科醫師施景中分享他遇到台大兒童醫院七大不可思議之一，日前在醫院辦公室忙到晚上10點多，鎖門準備離開時，外面突然響起電梯抵達的聲音，但沒人這時間還在15樓辦公，當他走到外面電梯廳，電梯在他眼前打開，裡面沒人，嚇得他瞬間起雞皮疙瘩，一路念著六字大明咒和心經直達B4停車場。

施景中日前在臉書發文，指出台大兒童醫院的電梯是有名的難等，傳說以前小兒科的曹永魁教授曾經等電梯等15分鐘，但這就算了，醫院的5號直達電梯是直通9樓產房和15樓以上辦公區，有許多人明明按9樓，但是出來的時候電梯不知道已經把人帶到哪裡去。

施景中表示，另一個3號電梯每到深夜時分，電梯開關的速度會自動變成超級慢速，有一次他留在醫院睡覺，半夜要到產房接生，結果3號電梯門一樣龜速打開，他急著要去產房就先闖進去要趕快按關，沒想到一進電梯，門就突然關起來夾住他，還發出蹦一聲。

施景中說，根據經驗晚上10點過後其他電梯也常出現這種狀況，15日和球隊去上課完他又回醫院忙公事到晚上10點40分左右，當他正鎖門準備要搭電梯離開，外面電梯突然「叮咚」一聲抵達了，心想是誰跟他一樣留在空無一人的15樓辦公？之後他打開電梯廳管制門，黑暗中空無一人，接著電梯在他眼前打開，裡面也沒人，疑惑「到底剛剛誰在這裡按電梯？還是有人從高樓層下來到這裡？」想到這裡他不禁起了雞皮疙瘩，進電梯後一路念著六字大明咒和心經，直達B4停車場，趕快開車離開這個兒醫之七大不可思議。