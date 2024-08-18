104人力銀行觀察體育系出路，不分畢業年限，職務集中於運動教練、門市/店員/專櫃、餐飲服務、行政、作業員、國內業務，或另擔任行銷企劃、產品行銷、經營管理主管；產業集中於運動服務業、餐館業、餐飲業、休閒服務業、百貨業等。

104人力銀行分析運動用品製造、運動用品批發零售、以及運動服務業等超過四千家徵才企業，反映國人健康意識抬頭，連續兩屆奧運表現優異、棒球熱潮再起，截至今年第二季，平均每月徵才需求4.7萬人，是COVID-19疫情爆發時的兩倍。

如何投入運動產業並獲得產業發展紅利？104人力銀行找出運動產業的新興高薪職務，例如：「運動傷害防護師」結合解剖、生理、力學、運動等知識，進行運動矯正與按摩，月薪上看12萬元；「運科研究」針對運動專項進行影像與數據分析，月薪可達8萬；「運動產品研發工程師」結合開發產品，讓消費者有更好的運動體驗。