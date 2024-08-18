資深藝人李茂山，當年因為一首與林淑容合唱的《無言的結局》，在華語歌壇打響名號；同年他的台語歌曲《今夜又擱塊落雨》，更是KTV點播冠軍。然而在事業巔峰之際，他染上賭癮傳出欠下數千萬債務，1999年帶著妻兒遠離台灣，就此從演藝圈消失。而時隔25年之後，好友林淑容鬆口提及他的近況。

李茂山1986年與林淑容合唱《無言的結局》，一路從星馬一帶紅回台灣，還有「星馬王子」的封號，並於1991年奪下金曲獎《最佳方言男歌手》，知名度水漲船高後，演藝工作邀約不斷。不僅《連環泡》為他量身打造個人單元，還先後與戈偉如、方芳芳、葉璦菱等人主持《來電五十》、《玫瑰之夜》以及《歡樂一百點》等當紅節目，更憑藉《玫瑰之夜》拿下金鐘獎《最佳主持人》，成為當年少數「雙金」藝人。不過事業達顛峰之際，突然從演藝圈消失，據傳欠下龐大賭債，帶著家人走避海外。

李茂山與許景淳1991年奪下金曲獎《最佳方言男女歌手》。（圖／中時資料照）

李茂山曾與方芳芳主持《玫瑰之夜》，一舉奪下金鐘獎《最佳主持人》。（圖／中時資料照）

消失演藝圈25年後，再度有李茂山的消息傳出，根據《自由時報》報導，林淑容透露多年前星馬有演唱會邀約，兩人才有機會重逢。她指出李茂山外貌及身材沒有太大改變，一樣戴著招牌眼鏡；但沒想到合作唱了多年後，李茂山竟表示累了，因此再度淡出演藝圈。

李茂山與戈偉如主持《來電五十》。（圖／中時資料照）

李茂山有「星馬王子」封號。（圖／中時資料照）

林淑容透過以前唱片公司老闆聯繫，卻得知他想過低調生活，暫時不願復出。而林淑容接受《CTWANT周刊王》訪問，也曾說「之前有同檔演出好幾次，他曾說唱累了就要休息，之後就沒找到他人了，他聲音柔柔地，很不一樣，一直都覺得他很會唱歌，真的很可惜」。

林淑容透露李茂山想低調生活，暫時不想復出。（圖／中時資料照片）

據悉，李茂山除了賭博欠下大筆債務，還因為投資餐廳失利，把積蓄都賠光，只能帶著全家人逃到海外。雖然在馬來西亞、新加坡等地現身，卻曾跟林淑容透露想回台灣，不過擔憂債主會再度找上門，只能無奈打消此念頭。