49歲、50歲許姓男子及20歲施姓男子分別在台南市安南、七股、善化等區承租6筆魚塭土地非法經營土資場，涉嫌未經許可將營建工地產出的營建混合物，直接載運到魚塭或光電場土地回填及堆置，經台南地檢署依違反《廢棄物清理法》將3人聲押後，台南地方法院18日清晨以3大理由裁准羈押禁見。

台南地院指出，依被告供述及羈押聲請書所載的證據，被告3人涉犯《刑法》竊佔罪、《廢棄物清理法》非法提供土地回填、堆置廢棄物及非法清理廢棄物罪，犯罪嫌疑重大。

由於本案牽涉人員甚廣，仍有其他犯罪情形待釐清，以目前偵辦內容觀之，被告3人極有可能為脫免罪責勾串，有事實足認有湮滅、偽造、變造證或勾串共犯、證人之虞。

被告3人涉嫌非法清理廢棄物具有相當規模，經權衡刑事司法權的有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由及防禦權受限制的程度，法官認為，被告3人有羈押必要，且需禁止被告3人接見通信。