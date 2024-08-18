凱米颱風造成秀林鄉山區發生大量土石流，沖垮台鐵連結和仁至崇德間的西正線小清水溪橋，台鐵公司正積極重建橋梁，力拚年底恢復通車。（台鐵公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

凱米颱風造成秀林鄉山區發生大量土石流，沖垮台鐵連結和仁至崇德間的西正線小清水溪橋，台鐵公司正積極重建橋梁，力拚年底恢復通車。（台鐵公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

凱米颱風造成秀林鄉山區發生大量土石流，沖垮台鐵連結和仁至崇德間的西正線小清水溪橋，台鐵公司正積極重建橋梁，力拚年底恢復通車。（台鐵公司提供／羅亦晽花蓮傳真）

凱米颱風重創台鐵北迴線西正線小清水溪橋，以致花蓮和仁至崇德間目前只能以東正線單線雙向行駛，台鐵公司力拚年底恢復正常行車，且為加速施工進度，搶修團隊重新設計施作工法，將原雙跨原預力混凝土I型梁的橋墩，改為單跨鋼桁架橋，同時增加溪流通水斷面、提升梁底高度，增加抵抗水流力及漂流木的衝擊。

凱米颱風強勁雨勢造成秀林鄉山區發生大量土石流，衝垮台鐵連結和仁至崇德間的西正線小清水溪橋，台鐵公司第一時間成立復原工作小組，組織花蓮前進指揮部進駐現場，統籌工程事宜，並將小清水溪橋列為要徑，透過緊急採購方式，發包設計、監造及工程標，增加效率，縮短重建工期，力拚年底搶修完成並恢復正常通車。

台鐵公司指出，經詳細研究受損的小清水溪橋，復原小組決定放棄重建已被沖毀的雙跨橋墩，重新設計改為單跨跨越，同時將原預力混凝土I型梁改為強度高重量輕的鋼桁架橋，提升橋梁軔性及安全度，且新橋體跨度為40公尺，符合KS-18列車活載，各工項包括增建橋台帽梁、鋼橋製作、及橋面板施作等，將在工作現場及蘇澳工廠同時進行。

台鐵公司董事長杜微關心工程內容，日前與台鐵公司副總經理陳宗宏、專門委員陳仲俊、工務處處長謝曜宇、中興顧問公司經理林舜元、呂斌豪及營造廠商等人，前往工地視察，並參與「西小清水溪橋災後緊急復原工程」開工祈福儀式。

杜微表示，更新設計可免去製作橋墩的時間，增加溪流通水斷面，並可將梁底抬高85公分，相關止震塊及剪力鋼棒會重新設計，符合耐震規範，足以抵擋水流力及漂流木的衝擊，且其他復原工作正同步進行，預計8月底前可完成台鐵轄屬區段（橋旁100公尺）溪流清淤疏濬，並增設水位計，提升安全度。