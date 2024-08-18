大陸網約車行業僧多粥少持續繼續，近期多地發佈第2季的網約車運行數據，更有部分城市發布網約車市場的運行風險提示。從多地數據顯示，大陸網約車運力規模仍在不斷增長，但多地網約車的單車日均收入卻出現下滑。

根據第一財經報導，從公開數據看，第2季不少大陸城市的網約車單車日均訂單有所下滑。廈門市交通運輸局數據顯示，第2季全市網約車日均訂單數約56.51萬單，較上季增長15.82％，但單車日均訂單數約18.09單則下降2.42％。

另從杭州數據顯示，第2季全市網約車日均訂單總量為129.17萬單，年增15.84％，但單車日均訂單量15.73單則年減幅4.52％。

也有城市數據更清晰地展示出司機收入也在下滑。重慶數據顯示，第2季在中心城區單車日均接單12.9單，日均營收約329.2元（未剔除平台抽成、訂單資訊服務費等），與2023年前10月數據的14.4單、380.9元比較下滑更是明顯。

此外，平台亂象也受到監管部門關注。7月初寧波市交通、公安等六部門聯合約談了全市網約車平台、聚合平台公司。在約談會現場簽訂了《承諾書》，承諾將合理優化並定期向社會公佈本平臺抽成比例上限，在駕駛員端即時顯示每單抽成比例，不將平臺優惠活動的成本轉嫁給司機，不轉賣訂單、不多頭抽成。

以當時未簽訂之前的寧波26家網約車平台抽佣上限看，首汽約車、攜華出行、滴滴出行的抽成上限為29％，T3出行為27％，曹操出行為22.7％。