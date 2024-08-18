「網戀都遇正緣符」用於與網友聊天時浮貼在額頭。（彰化地檢署提供／孫英哲彰化傳真）

彰化地檢署打詐反毒宣導小組繼在農曆7月鬼門開當天推出打詐四法宣導片後，今天中元節，彰檢最萌宣導大使「歐熊」化身為Q版道士「歐熊師」，把詐騙型態以符咒梗圖方式製成貼紙或書籤，盼吸引民眾關注轉傳，達到打詐宣導的效果。

彰檢在中元節推出的一系列趣味詐欺退散符咒梗圖包括「ATM解除分期失敗符」、「網戀都遇正緣符」、「詐欺集團退散符」、「求職拍個資鏡頭模糊符」、「求職借貸帳戶寄不出符」、「名人投資廣告點不進符」、「猜猜我是誰電話馬上斷線符」及「心中只有165符」。

這8道趣味符咒梗圖都有印上「歐熊師保平安」及反詐騙專線165，且每道符咒都有不同的使用方法，其中「求職拍個資鏡頭模糊符」建議貼在手機鏡頭旁使用，「求職借貸帳戶寄不出符」請超商店員協助貼在包裝小紙盒，「詐欺集團退散符」則是全時地、各方式使用。

「有貼有保庇！」彰檢貼心提醒，「名人投資廣告點不進符」為上網時纏在手指使用，「ATM解除分期失敗符」請貼在金融卡上，「網戀都遇正緣符」用於與網友聊天時浮貼在額頭，「猜猜我是誰電話馬上斷線符」請夾在手機殼內，至於「心中只有165符」則是可當護身符，長期貼在左胸口使用。

彰檢檢察長張曉雯指出，該署結合司法警察機關，向詐欺、毒品及背後的幫派犯罪不法集團宣戰，經統計，該署今年5月底至6月中的詐欺案件已查獲人數31人、羈押5人、查獲人頭帳戶171個、查扣金額為131萬餘元。

此外，為因應不斷翻新的詐騙犯罪型態與手法，降低詐騙受害事件，彰檢已設立「打詐反毒碼上Go」專區，強化民眾防詐意識。