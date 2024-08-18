搭飛機出國，航空公司會提供飛機餐，一名女子好奇搭飛機是否可以吃兩份飛機餐，問何時詢問空服員最好？疑問上線，網友表示前提是飛機餐有多的情況下才有機會吃第二份，但通常都有多，另也有人提醒最好等機上所有人都被空服員問過一遍，再索取第二份比較好。

原PO近日於PTT指出，搭飛機最期待吃飛機餐，聽別人說飛機餐都會多準備，沒發完也會丟掉，她好奇能不能跟空服員多拿一份？若想再吃一份是要吃完再拿？還是等空服員收餐盤再問？

文章一出，網友也分享自身經驗，紛紛表示「可以」，「飛機餐好好吃，我每次搭都會多要一份」、「通常準備剛好，除非有其他乘客不吃，或是空服員讓出」、「我都是發給我的時候順便問，如果有多的可不可以給我，通常每次都有。」

也有人說，詢問最好的時機是空服員已詢問機上所有的乘客，再索取第二份會比較恰當，提醒千萬別在空服員還在送餐時就急著問。