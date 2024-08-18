女星李若彤憑藉演出《神鵰俠侶》中的小龍女爆紅，被封「最美小龍女」。不過她當年事業高峰期，因男友郭應泉不希望她繼續拍戲，而淡出演藝圈，直到近年來才逐漸重返螢光幕前。如今58歲的她，在首次演出的網路短劇《午後玫瑰》中，不僅擔任監製，更飾演中年母親，而她也社群發表對於角色的看法，直言仿佛看見了自己「不怕從頭來過」。

李若彤睽違10年再度出演時裝劇《午後玫瑰》，從她曬出的劇照中，可見她放下一頭烏黑亮麗的長髮，化著精緻妝容，分別穿著黑色及淺藍色套裝，看起來幹練又不失優雅，凍齡美貌更是令人驚豔。

李若彤在網路短劇《午後玫瑰》中飾演一位中年母親。（圖／翻攝自微博）

據悉，她所飾演的是角色陳琳原是一位全職太太，到了中年後要回歸職場卻遭到潑冷水。對此，李若彤對於角色設定有感而發，更感同身受。她表示，自己在當年復出時，身邊總會出現一些聲音，像是「你不行的，二十多年前有過經典角色」、「如今巔峰已過，吃點老本得了！」、「影視大環境不好，更年輕更有名的都沒戲拍，你折騰什麼？」等不友善的言論。

李若彤坦言當年復出時外界出現了一些不好的聲音。（圖／翻攝自李若彤IG）

然而，對於外界的指教，李若彤非常感謝「有過讓大家記得住的角色」。不過身為職業演員，她也不斷在提醒自己「過去就是全部的我嗎？別人說的就是我想要的嗎？不，人只活一次，我珍惜過去，更不怕從頭來過」。

至於這次會接下這部戲的原因，她直言「演員沒有大小，只要自己用心演，就是好演員；戲沒有大小，只要大家一起用心做，就能出好戲」，而她也將該部劇當作生日禮物，同時勉勵自己「李若彤，繼續大步向前，投入自己真正喜歡的事情，享受你的玫瑰人生」。