出租女友是網路世界裡的熱門情人，顧客一旦付費，可指令對方裝成女友、飯局對象，角色扮演百變。一名女網友透過Dcard並以「出租女友真實經驗」命題發文，透露自己曾短暫當過2個月的出租女友，期間透過網站刊登廣告，但遇到的怪人太多，謹慎挑選後僅約4人見面，所幸最後相處起來還算正常。

為此，原PO以過來人經歷，整理出目前遇過的不好經歷：

1.一堆不禮貌、態度不佳或想要強迫你色的，或是硬要約奇怪地點。

2.精神異常的人、也有威脅的。

3.很多人非單或已婚。

4.上面有警察在巡邏抓性交易，會先假裝要約你，如果你純約會那就不用擔心。

5.有自稱包養經紀、酒店經紀等人，我遇過都是假的，如果你想走包養，請自己接，就算他們開價好幾十萬，請直接封鎖。

另外，原PO也分享她遇過的困擾，「客戶中曾經分享遇到的女生們發生的可怕事件：約色被白嫖、約會沒拿到錢、約純約會但被非禮、強x，以及遇到情緒失控的人、被爽約、金錢談不合。」

最後，原PO強調從事這行業可能留下的一些後遺症：「可能會變得失去理智，底線越拉越低」、「金錢觀念一定會改變! 建議像我一樣把錢拿去上課、買3C、民生用品、房租等」、「你的自信心、身心、戀愛觀必定受影響」。

這篇「出租女友」的貼文曝光後掀起正、反兩面熱議，有網友留言表示：「挺酷的，我昨天才剛看到日本的出租女友，今天就看到你的分享」、「一定會有人想過要做這種出租女友，看完原PO的描述更知道整個環境，決定自己要不要去做，或是如果真的做了要注意什麼事情才不會讓自己陷入危險」；原PO則回應：「我聽過去做酒店的女生她們的故事確實蠻慘的，但出租女友也蠻多危險，所以發文勸退」。

也有網友提出質疑：「正常人，幹嘛租女友，這是什麼廢話嗎」、「一個包養妹物化女性的故事，卻能把自己說的這麼高級」、「可以不要物化女性嗎」、「台灣很妙，女生做出租女友、酒店、包養，就各種酸各種罵，反觀一堆男的去酒店、包養叫傳播，大家就覺得很正常」。