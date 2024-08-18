長興合成樹脂以大陸市場為主，惟大陸景氣復甦趨緩干擾時間比市場預期延長，加上中美角力持續，電子供應鏈南向轉移趨勢持續；屆時法說會，長興對後市發展的看法，營運因應策略、投資計畫，及新產品、新市場推展進度，是市場焦點。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商，生產基地遍及台灣、中國大陸、美國、泰國、日本、馬來西亞、義大利等25個；除在高雄、蘇州設立研發中心，也在北京及大陸7個廠內配置實驗室，深耕材料產業，開發高端產品應用。

長興上半年三大事業部門營收占比分別為合成樹脂47.59％、電子材料26.24％、特用材料25.7％。合成樹脂分塗料樹脂、通用樹脂及不飽和聚酯樹脂三大類；PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑(DF)、銅箔基板(CCL)。

長興認為，國際政經情勢仍有諸多變數，在大陸總體需求不振的環境之際，除穩固當地市占率，並在北美、東南亞、印度等市場逐漸有所斬獲，將持續拓展海外市場，並進行海外擴產，提高海外市場營收比重。

長興馬來西亞合成樹脂廠已穩定營運且可望實現全年度獲利，公司也將於東南亞建置完整的乾膜光阻產線，配合上游馬來西亞合成樹脂廠、下游泰國分條廠，規劃投入14.95億元，於馬來西亞擴增一條塗膠生產線，預期2026年投產，就近滿足PCB產業客戶需求。