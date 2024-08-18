環球銀行金融電信協會（Swift）將於8月22日公布7月份各國貨幣全球支付占比。值得注意的是，人民幣在大陸力推國際化等背景下，6月份已連續第八個月保持全球第四大貨幣的地位，外界關注7月份占比變化。

Swift於2010年開始追蹤人民幣的使用情況時，人民幣在全球總額中的占比還不到0.1％，如今已提升至4％左右。

值得注意的是，今年以來，人民幣在國際支付占比上下幅度擴大。1月份，人民幣在國際支付占比為4.51％，較去年12月的4.14％顯著增長0.37個百分點。但到了2月份，受春節假期等因素影響，占比又較前一個月回落0.51個百分點至4％。

3月份，隨著節後大陸外貿穩健增長，以及海外資本投資大陸金融資產，人民幣在國際支付占比創4.69％的歷史新高，但4月份又回落至4.52％，5月份進一步下降至4.47％，6月份又回升到4.61％。

日前有機構人士認為，今年出現一系列有利於人民幣國際使用的條件，例如貿易流動趨勢和長期趨勢可能會加速人民幣使用。

貿易趨勢方面，Swift於7月公布的報告指出，去年以來，人民幣在國際貿易融資的占比快速增長。6月份人民幣在全球貿易融資的占比達到5.99％，較5月的5.08％大幅增加並創歷史新高，還超越歐元的5.92％，重返第二名，僅次於美元的83.16％。

長期趨勢方面，中國銀河證券研報分析，美歐國家凍結俄羅斯的外匯儲備凸顯全球最重要的安全資產，即美元和美債的安全性受到挑戰，這將導致部分國家嘗試儲備資產多元化。

例如，西方加強對俄羅斯的金融制裁，莫斯科交易所停止美元和歐元交易，這使人民幣在俄羅斯外匯市場的占比在今年6月份達到99.6％。對比今年5月份，人民幣僅占俄羅斯外匯交易量的53.6％。